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Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается повышение необлагаемой стоимости для товаров, перемещаемых (пересылаемых) в международных почтовых и экспресс-отправлениях, со 100 до 150 евро, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)» №4278 проголосовали 346 народных депутатов.

Так, проектом предлагается:

- определить ответственными за начисление и уплату в бюджет налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях оператора почтовой связи, экспресс-перевозчика, если им осуществляется декларирование таких товаров путем представления реестров (временных и/или дополнительных)

- привести в соответствие положения Налогового и Таможенного кодексов Украины в части определения базы налогообложения НДС и пошлиной при ввозе товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, путем закрепления, что базой налогообложения налогом на добавленную стоимость является часть их таможенной стоимости (для юридических лиц или физических лиц - предпринимателей) или часть их суммарной фактурной стоимости (для физических лиц), что превышает необлагаемый минимум (эквивалент 150 евро);

- установить возможность отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость - в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра;

- исключить нормы, касающиеся вопросов декларирования товаров для таможенных целей и порядка осуществления таможенных формальностей, в связи с включением соответствующих положений проекта Закона Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно налогообложения таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях и порядке их декларирования)», который является системно связанным с этим законопроектом.

 
ForUm

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