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Парламентская ассамблея Совета Европы  избрала Деспину Хатзивассилиу-Цовилис на пост генерального секретаря Ассамблеи и она стала первой женщиной, занявшей этот пост за 72-летнюю историю Ассамблеи.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении ПАСЕ.

Срок ее полномочий - пять лет, начиная с 1 марта 2021 года. Выборы проводились посредством электронного голосования с участием 96,46% парламентариев.

Хатзивассилиу-Цовилис уже 21 год работает с парламентариями со всей Европы в Парламентской ассамблее, возглавляя комитеты по мониторингу и по политическим вопросам. Она начала свою карьеру в Совете Европы в 1993 году в Европейской комиссии по правам человека.

Она доктор права, имеет докторскую степень по Европейской конвенции о правах человека в Институте Европейского университета во Флоренции.

В соответствии с Регламентом Ассамблеи генеральный секретарь обеспечивает надлежащее функционирование ПАСЕ, выполняет ее решения и координирует работу комитетов.

Она возглавит секретариат из примерно 90 сотрудников, который помогает президенту и членам Ассамблеи выполнять их работу и обеспечивает надлежащее проведение парламентских заседаний.

Следует отметить, что должность генерального секретаря Совета Европы также занимает женщина - Мария Пейчинович-Бурич.
ForUm

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