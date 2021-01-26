В Измаиле Одесской области 14-летний парень устроил стрельбу на детской площадке, в результате чего пострадали подростки 13-ти и 14-ти лет, сообщает пресс-служба областной полиции.

Событие произошло 24 января около 16:00 часов. Подозреваемый пришел на детскую площадку со своим 15-летним приятелем и начал безосновательно цепляться к двум парням, которые занимались спортом. Во время спора он совершил в сторону несовершеннолетних несколько выстрелов из пневматического оружия и скрылся вместе с товарищем.

Пострадавшие рассказали о происшествии матерям, а те обратились в полицию. Во время допроса несовершеннолетние рассказали, что металлические шарики, которыми стрелял преступник, попали им в руки, ноги и спину, однако за медицинской помощью они не обращались. Для всестороннего и объективного изучения обстоятельств происшествия следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, какие именно повреждения получили несовершеннолетние и степень их тяжести.

Подозреваемого и его старшего товарища полицейские нашли на одной из улиц города. В ходе следствия выяснилось, что именно 15-летний подросток приобрел через интернет оружие, из которого стрелял его приятель.

«Сейчас действия несовершеннолетнего стрелка квалифицировали как хулиганство согласно ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Пистолет у парня изъяли и направили на экспертное исследование. Что же касается правовой оценки действий другого участника - она ​​будет дана после выяснения всех обстоятельств происшествия», - рассказал и.о. начальника Измаильского районного отдела полиции Александр Кучугура.