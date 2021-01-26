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Словакия планирует принять участие в Крымском саммите, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. 

В МИД Словакии заявили, что Украина является важным соседом, поэтому они поддерживают украинские европейские и евроатлантические стремления, а также не признают нарушение территориальной целостности. 

Рассказывая о ситуации во временно оккупированном Крыму, первый замминистра Эмине Джапарова привлекла внимание к ухудшению ситуации с правами человека и продолжающейся милитаризации полуострова со стороны российской оккупационной администрации, которые ставит под угрозу безопасность Черноморско-Азовского региона.

Первый заместитель министра отметила, что более 28 тысяч украинских граждан были призваны в ряды российской армии с начала оккупации полуострова, более 160 уголовных дел открыты оккупационными властями за уклонение от срочной службы.

Джапарова также привлекла внимание к принудительному изменению демографического состава населения, напомнила о других преступлениях российской оккупационной администрации на полуострове: подавление религиозных свобод и свободы слова, притеснения нацменьшинств, политически мотивированные преследования, насильственные исчезновения, милитаризацию обучение и незаконной приватизации украинской государственной собственности в Крыму.

В этой связи она представила словацким коллегам цели и механизмы работы Крымской платформы, проинформировала участников мероприятия о подготовке к проведению ее саммита в Киеве 23 августа 2021, а также выразила благодарность словацкой стороне за готовность принять в нем участие.

Президент Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия по деоккупации Крыма.
ForUm

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