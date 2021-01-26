Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал условия, при которых снова будет введен запрет на посещение школ.

«Школы вернулись к обычному режиму работы после периода усиленного карантина, когда обучение было разрешено только для дошкольных и специальных учебных заведений. Понимаю, что все несколько расслабились и обрадовались восстановлению обучения, но призываю не пренебрегать соблюдением санитарных норм. Напомните детям о важности частого мытья рук, ношения маски в общественных местах и ​​соблюдения физического дистанцирования за пределами класса», – написал он на своей странице в Facebook.

Ляшко подчеркнул, что есть четкие прописанные правила, когда пренебрежение противоэпидемических мероприятий могутжет снова привести к запрету посещения школ.

По его словам, первое правило связано с коронавирусной болезнью: если на самоизоляции находится больше половины учеников или персонала, учебное заведение может быть закрытию для посещения. Второе правило касается превышения эпидемического порога гриппом и гриппоподобные заболевания.

«Мы должны помнить, что начало февраля - это традиционный период роста количества гриппоподобных заболеваний, и в случае превышении эпидпорога в отдельных регионах по гриппу, а именно достижения и превышения уровня 483 больных 100 тыс. населения, посещение школ может попасть под ограничительные противоэпидемические мероприятия», – подытожил Ляшко.

Как ранее сообщал ForUm, 25 января в Украине перестал действовать усиленный карантин.