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В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро вторника обесточены 269 населенных пунктов в 12 областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Ночью 26 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 269 населенных пунктов в 12 областях, а именно: Полтавская – 77, Житомирская - 40, Киевская - 37, Львовская - 37, Черниговская - 24 Винницкая - 13 Черкасская - 13, Днепропетровская - 8, Волынская - 8, Закарпатская - 6, Кировоградская - 4 и Херсонская – 2», – говорится в сводке на сайте ведомства.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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