также в разделеОбщество
Задержан анонимный террорист, «минировавший» сотни объектов
Украинские банки предупредили о рисках при сотрудничестве с Дубинским 4
САП пока не знает об отказе Интерпола объявить Дмитрия Вовка в розыск 8
В двух областях Украины ограничено движение грузовиков 18
Регистрация на ВНО начнется 1 февраля 5
Рада одобрила допуск иностранных войск на учения в Украину 11
Алена Апина попала в черный список Минкульта 11
В Украине объявлено штормовое предупреждение 17
Непогода обесточила в Украине почти 270 сел 9
Украинцев не будут штрафовать за просроченную коммуналку за январь 26
Боевики совершили 7 обстрелов за сутки 9
В Украине за сутки – 2779 случаев COVID-19 и более 12 тысяч выздоровлений 26
25 января. Картина дня 20
Синоптики дали прогноз на февраль 26
В Карпатах – лавиноопасно 10
Пары в Украине могут отпраздновать церемонию бракосочетания повторно 15
Врачи прогнозируют в феврале тяжелый период эпидемии коронавируса 23
Обвиняемый в организации перестрелки в Княжичах работает в полиции Киева 30

До конца января Украина ожидает первую поставку вакцин от COVAX объемом 100-200 тысяч доз, чтобы начать немедленную вакцинацию первой очереди, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова».

Глава правительства подчеркнул, что Украина присоединилась к международной инициативе COVAX одновременно со всеми европейскими и мировыми странами. Все контракты, необходимые для этого, были заключены вовремя.

«С инициативой COVAX мы сотрудничаем на тех же условиях и правилах, на которых сотрудничает большинство европейских стран», - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также подчеркнул, что вакцин хватит всем желающим в течение этого года.

По его словам, сейчас есть предварительная договоренность о уже более 30 млн доз, есть уже как подписанные контракты, так и те, что ожидают подписания.

«Все очереди вакцинации в Украине будут соблюдены в соответствии с Национальным планом, вся инфраструктура будет подготовлена. Есть разработанный план о создании 500 мобильных бригад и более 4 тысяч соответствующих пунктов вакцинации. Вся инфраструктура в этом году будет обеспечена для всех желающих и тех, кто вакцинироваться в первую очередь», - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что Национальный план предусматривает 5 этапов бесплатной вакцинации, в частности для врачей, военнослужащих, всех групп риска. Он подчеркнул, что вакцинация будет добровольной.

«Параллельно с бесплатной вакцинацией будет происходить вакцинации на коммерческой основе. Это не запрещено, если вакцина сертифицирована и лицензирована в стране», - отметил премьер-министр.  

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги