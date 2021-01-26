До конца января Украина ожидает первую поставку вакцин от COVAX объемом 100-200 тысяч доз, чтобы начать немедленную вакцинацию первой очереди, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова».

Глава правительства подчеркнул, что Украина присоединилась к международной инициативе COVAX одновременно со всеми европейскими и мировыми странами. Все контракты, необходимые для этого, были заключены вовремя.

«С инициативой COVAX мы сотрудничаем на тех же условиях и правилах, на которых сотрудничает большинство европейских стран», - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также подчеркнул, что вакцин хватит всем желающим в течение этого года.

По его словам, сейчас есть предварительная договоренность о уже более 30 млн доз, есть уже как подписанные контракты, так и те, что ожидают подписания.

«Все очереди вакцинации в Украине будут соблюдены в соответствии с Национальным планом, вся инфраструктура будет подготовлена. Есть разработанный план о создании 500 мобильных бригад и более 4 тысяч соответствующих пунктов вакцинации. Вся инфраструктура в этом году будет обеспечена для всех желающих и тех, кто вакцинироваться в первую очередь», - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что Национальный план предусматривает 5 этапов бесплатной вакцинации, в частности для врачей, военнослужащих, всех групп риска. Он подчеркнул, что вакцинация будет добровольной.

«Параллельно с бесплатной вакцинацией будет происходить вакцинации на коммерческой основе. Это не запрещено, если вакцина сертифицирована и лицензирована в стране», - отметил премьер-министр.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.