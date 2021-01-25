Средняя месячная температура в феврале 2021 предполагается от 3 ° мороза до 1 ° тепла, в Крыму до 3 ° тепла, на 1,5-2,0 ° выше средних многолетних значений, сообщает Гидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма до 73-110 мм, что в пределах средних многолетних значений.

В целом месячная температура воздуха составляет 0-5 ° мороза, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах 6-7º мороза, в Крыму от 1 ° мороза до 4 ° тепла. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 27-39 ° мороза, на юге Украины и в Закарпатье 23-34º мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха - 12-20 ° тепла, на Прикарпатье, в южной части до 21-24 °, на высокогорье Карпат 8-10º тепла. Среднее месячное количество осадков составляет 26-46 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 47-125 мм.