Президенту Украины Владимиру Зеленскому поступают поздравления с днем ​​рождения от мировых лидеров, сообщает пресс-служба ОП.

В частности, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил Зеленскому письмо, в котором выразил «искренние поздравления и наилучшие пожелания». «Со времени вспышки пандемии COVID-19 Китай и Украина бок о бок сражаются с эпидемией, полностью подтверждает искреннюю дружбу между народами двух стран. Я придаю большое значение китайско-украинским отношениям, готов вместе с вами работать над дальнейшим стимулированием двусторонних отношений и над достижением новых результатов нашего сотрудничества», - говорится в письме китайского лидера.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин также поздравил Зеленского. «Желаю вам крепкого здоровья и счастья», - говорится в поздравлении Мун Чжэ Ина на его странице в соцсети «Твиттер».

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова поздравила президента Украины с днем ​​рождения письмом. «Радуюсь, что в прошлом году нам удалось встретиться в дружеской и конструктивной атмосфере, несмотря на нелегкую пандемическую ситуацию. Считаю это подтверждением не только замечательных отношений между нами, но и четким сигналом заинтересованности Словакии и Украины углублять взаимное сотрудничество в сферах, которые являются полезными для граждан обеих наших стран», - говорится в поздравлении. Чапутова пожелала Зеленскому сил в достижении приоритетных задач на посту президента Украины.

Президент Арабской Республики Египет Ас-Сиси в своем поздравлении отметил: «Пользуясь возможностью, хочу выразить наилучшие пожелания радости, личного счастья, благополучия и успехов в ваших начинаниях и стремлениях к процветанию, мира и стабильности вашей дружеской стране и людям».

Лидер Кыргызской Республики Талант Мамытов в своем поздравлении пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов на государственной должности.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также направил свои поздравления Владимиру Зеленскому письмом. «Ваша государственная деятельность, основанная на патриотизме и стремлении делать все, что от вас зависит, на благо отечества, способствует росту благосостояния вашего народа, дальнейшему развитию Украины и укреплению ее позиции на международной арене», - говорится в поздравлении Назарбаева.

Поздравил Зеленского с днем ​​рождения и Посол Израиля в Украине Джоэл Лион. «Уважаемый господин президент, уважаемый друг, позвольте поздравить от своего имени и от имени всех израильтян с днем ​​рождения. Пусть Всевышний освещает ваш путь на благо всех граждан Украины и дарит вам здоровья и сил», - отметил он в твиттере.

Напомним, сегодня, 25 января, президенту Владимиру Зеленскому исполняется 43 года.