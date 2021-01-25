Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19. При этом он допустил, что в Украине могут вернуться к адаптивному карантину.
В Украине по состоянию на 25 января зафиксировано 2516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Зеленский пообещал украинцам 1 млн доз вакцины «ведущей компании».
На столичных дорогах установили дорожные знаки 1.40 «изменение покрытия».
Интерпол отклонил требования Национального антикоррупционного бюро Украины объявить экс-главу украинского регулятора НКРЭКУ Дмитрия Вовка в розыск.
В Балтийском море, в водах Дании, возобновились работы по укладке труб для газопровода «Северный поток-2».
В Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали инициативу Украины об обжаловании полномочий российской делегации.
В Харькове произошло покушение на местного активиста организации «Мы – харьковчане» Алексея Поликашова.
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