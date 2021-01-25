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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19. При этом он допустил, что в  Украине могут вернуться к адаптивному карантину.

В Украине по состоянию на 25 января зафиксировано 2516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Зеленский пообещал украинцам 1 млн доз вакцины «ведущей компании».

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