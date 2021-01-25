Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19. При этом он допустил, что в Украине могут вернуться к адаптивному карантину.

В Украине по состоянию на 25 января зафиксировано 2516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Зеленский пообещал украинцам 1 млн доз вакцины «ведущей компании».

На столичных дорогах установили дорожные знаки 1.40 «изменение покрытия».

Интерпол отклонил требования Национального антикоррупционного бюро Украины объявить экс-главу украинского регулятора НКРЭКУ Дмитрия Вовка в розыск.

В Балтийском море, в водах Дании, возобновились работы по укладке труб для газопровода «Северный поток-2».

В Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали инициативу Украины об обжаловании полномочий российской делегации.

В Харькове произошло покушение на местного активиста организации «Мы – харьковчане» Алексея Поликашова.