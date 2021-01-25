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На столичных дорогах установили дорожные знаки 1.40 «изменение покрытия».

Как сообщила КГГА, знаки уже появились на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской.

«Участки с различным дорожным покрытием является аварийно опасными, ведь имеют разный коэффициент сцепления и различную степень деформации. Это может привести к потере водителем контроля над автомобилем», - отмечается в сообщении.

Киевская городская власть разработала и инициировала включение знака 1.40 в Правила дорожного движения. Увидев такой знак, водитель должен снизить скорость.
ForUm

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