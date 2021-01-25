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В Украине могут вернуться к адаптивному карантину в зависимости от ситуации в регионах. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Когда мы выбирали даты (этого жесткого карантина – Ред.), мы выбирали даты с наименьшей активностью в экономике, чтобы потом до апреля-мая мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов… целые сектора экономики», — сказал он.

Степанов рассказал, какие меры будут приниматься после выхода из жесткого карантина. 

«Наша стратегия, что сейчас мы выходим… мы возвращаемся в режим, который был до 8 января. Потом порядка 7-10 дней мы смотрим, как ситуация по регионам – и перейти ли дальше к адаптивному карантину в различных регионах в зависимости от эпидситуации», — сказал он.

Наполним, 25 января, в Украине перестает действовать усиленный карантин.
ForUm

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