В Украине по состоянию на 25 января зафиксировано 2516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировали 1166 человек, летальных исходов – 63, выздоровели 5783 человека, осуществлено тестирований за сутки - 13 962 (в том числе методом ПЦР - 10573, методом ИФА - 3389).
За все время пандемии в Украине заболели 1194328 человек, выздоровели - 953 297, летальных исходов - 21 924, проведено 6108668 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и Киеве (146).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 146 случаев;
Винницкая область - 67 случаев;
Волынская область - 66 случаев;
Днепропетровская область - 136 случаев;
Донецкая область - 126 случаев;
Житомирская область - 122 случая;
Закарпатская область - 59 случаев;
Запорожская область - 241 случай;
Ивано-Франковская область - 238 случаев;
Киевская область - 102 случая;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 41 случай;
Львовская область - 138 случаев;
Николаевская область - 123 случая;
Одесская область - 166 случаев;
Полтавская область - 84 случая;
Ривненская область - 49 случаев;
Сумская область - 101 случай;
Тернопольская область - 95 случаев;
Харьковская область - 51 случай;
Херсонская область - 90 случаев;
Хмельницкая область - 2 случая;
Черкасская область - 68 случаев;
Черновицкая область - 160 случаев;
Черниговская область - 42 случая.
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