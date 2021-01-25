За минувшую неделю в Украине зафиксировано более 30 тыс. случаев заболевания COVID-19, что почти на 14 тыс. меньше, чем на позапрошлой неделе.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«За минувшую неделю выявлено 30 612 случаев заболевания коронавирусной болезнью - это почти на 14 тыс. меньше, чем на позапрошлой неделе. ... На прошлой неделе госпитализированы 11 630 человек - это меньше, чем на позапрошлой неделе, когда было 13 555 пациентов, которые были госпитализированы», - сказал Степанов.

Он добавил, что сохраняется тенденция, когда количество выписанных из больниц пациентов больше количества госпитализированных.

По словам министра, такая статистика свидетельствует о стабилизации ситуации по COVID-19, стало возможным благодаря соблюдению жестких карантинных ограничений, установленных с 8 по 24 января.

По данным главы Минздрава, на прошлой неделе проведено 144 280 тестов методом ПЦР, а также 20 206 исследований на выявление антигена так называемыми быстрыми тестами, которые есть у семейных врачей.

Степанов напомнил, что первичное звено медпомощи было обеспечено почти 1,5 млн таких тестов, а мощности лабораторий Минздрава позволяют проводить около 75 тыс. ПЦР-тестов в сутки.

Министр отметил, что тестирование на коронавирус могут пройти люди с признаками респираторного заболевания и люди, которые были в контакте с больным COVID-19.

Сейчас в Украине создано 2373 пункта, где забирают биологический материал для проведения теста. На сайте Минздрава опубликована карта таких пунктов. Тестирование является бесплатным.

Напомним, в Украине по состоянию на 25 января зафиксировано 2516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.