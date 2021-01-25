Государственный Приватбанк получил право на возврат 247 автозаправочных станций группы «Приват» олигарха Игоря Коломойского, сообщает Finbalance.

14 января Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Приватбанка и отменил постановление Хозяйственного суда г. Киев и постановление Северного апелляционного хозсуда, которым было удовлетворено ходатайство 38 компаний, связанных с «приватовцами», и в рамках обеспечения их иска запрещено Приватбанку совершать любые действия по возврату и истребовании 247 АЗС, переданных банком в лизинг.

Согласно судебным материалам, в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами Приватбанка, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от Приватбанка 247 АЗС.

В дальнейшем эти компании передали указанные АЗС в аренду для 38 компаний-операторов (которые являются истцами в упомянутом деле).

Задолженность компаний-лизингополучателей перед Приватбанком превышает 2 млрд грн, а национализированный банк принимает меры по расторжению договоров финансового лизинга и возврату объектов лизинга, которые находятся в аренде у компаний-заявителей.

По данным ПриватБанка, на конец третьего квартала 2020 года объем портфеля кредитов и дебиторской задолженности по финансовому лизингу, который он связывает с бывшими акционерами, составил 217,3 млрд грн.

Ранее Игорь Коломойский публично отрицал информацию НБУ, что около 95% корпоративного портфеля ПриватБанка, который сформировался до национализации, - это были инсайдерские займы.