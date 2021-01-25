также в разделеЭкономика
В прошлом году Минфин продал гособлигаций на 382 миллиарда 7
Минсоцполитики: Финансирование программы субсидий нужно увеличить на 10 млрд грн 11
Укравтодор за год построил и отремонтировал 4056 км дорог 27
Товарооборот розничной торговли за 2020 год увеличился почти на 8% 20
Кабмин планирует выделить 1,4 миллиарда на компенсации по оплате электроэнергии 19
На украинских АЗС продолжает дорожать бензин 15
В 2020 году промпроизводство в Украине упало на 5,2% 20
Комитет ВР рекомендовал принять закон о растаможке «евроблях» максимум за €1000 35
Шмыгаль представил экономическую стратегию Украины на десятилетие 583
За год цены на жилье в Украине выросли почти на 9% 12
ВВП Украины за год сократился на 4,4% 14
НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2021 год 16
Нацбанк в очередной раз оставил учетную ставку на уровне 6% 12
ЕБРР в прошлом году инвестировал в Украину €812 миллионов 27
Кабмин и мэры городов договорились не повышать тарифы на отопление и горячую воду 24
Bank of America: Украина все еще может получить транш МВФ 15
Кабмин берет в управление ГЭС, три ТЭЦ, «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» 58
Укрзализныце перечислили только 28% компенсаций за перевозку льготников 14

Государственный Приватбанк получил право на возврат 247 автозаправочных станций группы «Приват» олигарха Игоря Коломойского, сообщает Finbalance.

14 января Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Приватбанка и отменил постановление Хозяйственного суда г. Киев и постановление Северного апелляционного хозсуда, которым было удовлетворено ходатайство 38 компаний, связанных с «приватовцами», и в рамках обеспечения их иска запрещено Приватбанку совершать любые действия по возврату и истребовании 247 АЗС, переданных банком в лизинг.

Согласно судебным материалам, в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами Приватбанка, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от Приватбанка 247 АЗС.

В дальнейшем эти компании передали указанные АЗС в аренду для 38 компаний-операторов (которые являются истцами в упомянутом деле).

Задолженность компаний-лизингополучателей перед Приватбанком превышает 2 млрд грн, а национализированный банк принимает меры по расторжению договоров финансового лизинга и возврату объектов лизинга, которые находятся в аренде у компаний-заявителей.

По данным ПриватБанка, на конец третьего квартала 2020 года объем портфеля кредитов и дебиторской задолженности по финансовому лизингу, который он связывает с бывшими акционерами, составил 217,3 млрд грн.

Ранее Игорь Коломойский публично отрицал информацию НБУ, что около 95% корпоративного портфеля ПриватБанка, который сформировался до национализации, - это были инсайдерские займы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
23
Теги