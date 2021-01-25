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Крупнейшая телекомпания Германии ARD в выпуске новостей обозначила аннексированный украинский полуостров Крым в составе России, передает hromadske.

После обращения журналистов в компании заявили, что это была техническая ошибка, извинились и заявили, что больше не будут маркировать Крым российским.

В частности, на эту ошибку указал журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке. Он отметил, что карту с «русским» Крымом показали во время вечернего выпуска новостей немецкой телевизионной службы новостей Tagesschau.

После обращения журналиста, в компании сказали, что не маркировали полуостров как часть России специально ㅡ он должен был быть обозначен штриховкой, но плагин, который должен сделать это автоматически, якобы не сработал.

Представители ARD сказали, что это была техническая ошибка и извинились. В ответе телеканал также заявил, что классифицирует Крым как «территорию, аннексированную с нарушением международного права».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что украинская сторона также направила оперативное письмо телекомпании.
ForUm

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