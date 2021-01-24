Ученики школ Киева начнут обучение после локдауна уже в понедельник, 25 января. Однако если ситуация с коронавирусом в городе ухудшится, учебные заведения перейдут на смешанную форму обучения.
Об этом Киевская городская государственная администрация сообщила в Telegram.
Отмечается, что на дистанционное обучение отправлять не всех школьников, а отдельные классы или школы.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет допустил возвращение младших классов к очному обучению после завершения карантина.
Напомним, Шмыгаль заявил, что с 25 января в Украине будет «оранжевый» карантин.
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