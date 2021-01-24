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Министерство иностранных дел Украины указало российской службе британского вещателя BBC на недопустимость того, чтобы называть российскми города Севастополь и Симферополь в оккупированном Крыму. Об этом написал спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

«BBC Russian, не продвигайте ложные российские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован», - написал Николенко.

Русская служба BBC в ночь на 24 января, рассказывая о задержанных на протестах в России в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, указала в Twitter, что акции прошли в "122 городах" России. В перечень таких городов включили и оккупированные украинские города Севастополь и Симферополь, с примечанием, что «Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году»

В России 23 января состоялось акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. Поводом стал арест оппозиционера, который вернулся после лечения на родину из Германии. Правозащитники сообщили о рекордных задержаниях на акциях в поддержку Навального - 3521 человека. Задерживали и жену Навального Юлию, однако затем отпустили.
ForUm

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