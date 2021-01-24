Все, кто пересекает границу с Польшей, в том числе и граждане Украины, с 23 января могут въезжать в республику без отбытия обязательного 10-дневного карантина при наличии подтверждения негативного теста на коронавирус, сделанного в течение 48 часов перед пересечением границы.
О том, что эта норма из Распоряжения польского правительства от 22 января действует на практике, подтвердила пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Польши Элжбета Пикор в комментарии Укринформу.
При этом, из распоряжения следует, что речь идет о всех видах тестов, в том числе экспресс-тестах на антитела к COVID-19.
Распоряжением также вводятся изменения в очередность вакцинации населения Польши от коронавируса. В частности, к первой группе лиц, которые будут иметь приоритет в получении прививки, кроме людей пенсионного возраста добавлено также и младших лиц, имеющих тяжелые хронические заболевания.
В Польше на сегодня вакцинировано от COVID-19 около 700 тыс. человек, в основном среди медицинского персонала.
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