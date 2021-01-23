Телеканал 1 + 1 отменил все четыре жалобы о нарушении авторских прав на YouTube-канал украиноязычных кинообозрений Geek Journal после волны возмущений пользователей соцсетей. Его могли заблокировать уже 28 января. Об этом Geek Journal сообщил в Facebook. Однако команда не уверена, что эта история окончательно завершена.

«Вы сделали невозможное! 1+1 сняли все 4 (!) страйка с нашего основного канала Geek Journal! Мы не уверены, что это конец и не радуемся заранее... Однако неистовый резонанс произошел, это факт, и плюсы не могли этого не заметить. За что низкий поклон каждому», — говорится в посте.

Автор YouTube-канала Тайлер Андерсон уже опубликовал новое видео, в котором, собственно, идет речь о снятии четырех «страйков».

Группа 1+1 media пока не прокомментировала это решение.

Сервис видеохостинга YouTube с 28 января хотел заблокировать популярный канал украиноязычных кинообозрений Geek Journal. По словам его автора, блогера Тайлера Андерсона, причиной этого стали жалобы телеканала 1+1 после появления на канале видео от 20 января под названием «Как потерять все за 30 лет? Когда 1+1 стал г+г? СВ Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН».