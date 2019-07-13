В Киеве ночью субботы, 13 июля, неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала «112 Украина». Об этом сообщает столичная полиция в Facebook.

Как сообщается, около 4 часов ночи правоохранители получили сообщение о взрыве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева. Прибыв на вызов, правоохранители обнаружили повреждение фасада здания.

На месте происшествия был обнаружен отстрелянный тубус гранатомета.

В настоящее время усилия правоохранителей направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения.

Все собранные материалы по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.