также в разделеСтолица
В Киеве создали туристический маршрут по местам съемок сериала «Чернобыль» 23
80% киевских многоэтажек требуют капремонта 11
Зеленский публично отчитал Кличко по телефону 398
Женщина, упавшая на пути киевского метро, погибла 131
Поезда на синей ветке киевского метро остановились: человек упал на рельсы 48
У Кличко уже скоро отберут кресло главы КГГА, но в новой команде останутся лишь два его зама 136
Кличко: Зеленский хочет назначить главой КГГА «своего» человека 68
В Киеве перекроют половину проспекта Бандеры 14
В Киеве задержали турка, подозреваемого в убийстве профессора 28
Инспекторы по парковке начали штрафовать киевских водителей 32
В Киеве напали на нардепа Березу 3078
В Киеве арестовали мужчину за многомиллионные аферы с элитными авто 30
В Киеве начали эвакуировать припаркованные в запрещенных местах авто 42
В Киеве разоблачили группу «черных риэлторов» 46
Из-за масштабного фестиваля киевского метро будет работать дольше 27
Сегодня будет закрыт выход со станции метро «Житомирская» 29
В Киеве на Набережном шоссе пьяный водитель влетел в такси с семьей и двухлетним ребенком 26
120 киевским улицам обещают современное освещение в этом году 21

В Киеве ночью субботы, 13 июля, неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала «112 Украина». Об этом сообщает столичная полиция в Facebook.

Как сообщается, около 4 часов ночи правоохранители получили сообщение о взрыве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева. Прибыв на вызов, правоохранители обнаружили повреждение фасада здания.

На месте происшествия был обнаружен отстрелянный тубус гранатомета.

В настоящее время усилия правоохранителей направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения.

Все собранные материалы по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги