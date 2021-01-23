Легендарный американский телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет, сообщается в его Twitter.

Кинг скончался в Седарс-Синайском медицинском центре в Лос-Анджелесе. Причина его смерти не называется, но до этого появлялась информация, что три недели назад ведущего госпитализировали с коронавирусом.

В 2019 году Кинг перенес инфаркт, в 2017-м — прошел курс лечения от рака. Также у него диагностировали диабет.

Ведущий провел около 50 тысяч интервью с политиками, бизнесменами и знаменитостями. С 1985 по 2010 Кинг работал на CNN, где вел популярное шоу Larry King Live (передача попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное шоу с бессменным ведущим), с 2012-го — вел шоу Larry King Now на Hulu.

«Хотя именно его имя фигурировало в названиях шоу, Ларри всегда считал настоящими звездами программ участников интервью, а себя — просто беспристрастным посредником между гостем и аудиторией. Будь то интервью с президентом США, иностранным лидером, знаменитостью, одиозным персонажем или обычным человеком, Ларри любил задавать короткие, прямые и несложные вопросы. Он считал, что краткие вопросы обычно дают наилучшие ответы, и не заблуждался в этом», — сказано в некрологе Ora Media.