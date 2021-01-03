Известный американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован в больницу. У него диагностировали COVID-19. Об этом в субботу, 2 января сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник, близкий к семье журналиста.

По данным телеканала, накануне тест 87-летнего Кинга на COVID-19 показал положительный результат. После чего его положили в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

«Ларри боролся с огромным количеством проблем со здоровьем за последние несколько лет, и с этим он тоже борется, он чемпион», - сказал собеседник ABC.

В 2017 году телеведущий рассказал о борьбе с раком легких. В 1987 году он перенес серьезный сердечный приступ, и опухоль была обнаружена во время ежегодного обследования. В апреле 2019-го он перенес инфаркт и ему сделали ангиопластику. Кроме того, в прошлом году он перенес инсульт.

В 2020 году двое детей Кинга умерли с разницей менее чем в месяц. Сын Энди скончался от сердечного приступа в июле, а дочь Чайя умерла от рака легких в августе.

С 1985 по 2010 год он вел ток-шоу Larry King Live на телеканале CNN. С 2012 года и по настоящее время Кинг ведет программу Larry King Now в интернете. Его шоу на CNN было занесено в книгу рекордов Гиннеса как самое длительное шоу на телевидении с бессменным ведущим. За свою жизнь Кинг провел более 40 тыс. интервью, героями которых становились почти все самые известные в США и за его пределами политики, артисты, звезды шоу-бизнеса и другие знаменитости.