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В Москве проходит акция протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального. По данным МБХ медиа, в акции участвуют около 3000 человек, порядка 60 человек задержаны. Задержания продолжаются.

В частности, был задержан, а потом отпущен известный блогер Илья Варламов.

Также силовики задержали соратницу Навального Любовь Соболь.

Акции продолжаются и в других городах. По данным ОВД-Инфо, в 25 городах задержано около 400 человек.

Напомним, по всей России проходят митинги в поддержку Навального.
ForUm

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