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Исполнительный совет ЮНЕСКО (Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры) констатировал ухудшение ситуации с правами человека на оккупированном Крымском полуострове. Это уже 12 решение ЮНЕСКО относительно ситуации в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Согласно выводам, содержащимся в докладе, данные, собранные Украиной и международными организациями, свидетельствуют о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе», - сообщили в МИД.

Отмечается, что больше всего страдают от нарушения прав человека крымские татары и украинцы. Они подвергаются значительному давлению со стороны оккупационных властей.

«В выводах также отмечается, что действия оккупационных властей существенно угрожают свободе взглядов, совести и религии, праву на мирные собрания и объединения, свободе СМИ и доступа к информации, языковым и культурным правам», - добавили в МИД.

Кроме этого в ЮНЕСКО отметили, что оккупационные власти нанесли вред культурным ценностям, которые принадлежат Украине и находятся в Крыму.

В МИД отметили, что генеральный директор ЮНЕСКО представит следующую доклад о ситуации во временно оккупированном Крыму на 212-й сессии исполнительного совета по результатам полноценного комплексного мониторинга.

«Одобрение этого решения в очередной раз подтверждает прочную позицию международного сообщества в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и является важным инструментом противодействия агрессивной политике России и элементом консолидации международных усилий по деоккупации Крыму», - отметила первая заместитель главы МИД Эмине Джапаров.
ForUm

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