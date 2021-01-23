Сотни членов Национальной гвардии, прибывшие в столицу США для обеспечения безопасности во время инаугурации президента Джо Байдена, получили положительный тест на Covid-19. Об этом сообщает со ссылкой на Politico.

Всего в Вашингтон было передислоцировано 25 тысяч военнослужащих. Почти половина из них несли службу на территории Капитолия ли около него.

Перед отправкой на места прохождения службы, военные должны были пройти обязательное тестирование на коронавирус. Однако, как сообщает Politico со ссылкой на свои источники, централизировано пройти тесты смогли не все, некоторым военным пришлось обеспечивать себя тестами самостоятельно. Среди тех, кто прошел тестирование, несколько сот положительных результатов.

Также после завершения инаугурации часть военных была снята с охраны Капитолия и близлежащих территорий и отправлена на отдых. Но не все военные были размещены в отелях или подходящих для комфортного отдыха помещениях, некоторых разместили на территориях крытых паркингов.

Как сообщает издание, власти опасаются распространения вируса в Вашингтоне. Однако, пока не ясно какие меры будут применятся для недопущения массового инфицирования граждан. Ситуацию усугубляет и то, что часть военных планировали оставить в городе как минимум до марта для поддержания общественного порядка.

Напомним, 20 января Джо Байден принес присягу президента Соединенных Штатов Америки.