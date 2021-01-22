Детективы следственного управления ГУНП в Житомирской области 22 января завершили расследование уголовного производства по изготовлению и распространению видеопродукции, в которой пропагандируется культ насилия и жестокости, в котором обвиняются пятеро жителей области, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В ходе досудебного расследования установлено, что ранее неоднократно судимый 33-летний житель области организовал создание преступной группы, в которую привлек бывшую жену и специалиста в области информационных технологий, а также еще двух других лиц. Деятельность группы продолжалась в течение 2017-2020 годов. Они занимались распространением видеопродукции насильственной тематики.

В частности, снимали примитивные сценарии с избиением друг друга, издевательством и унижением достоинства, среди которых - нанесение ударов руками, кнутом, поражение током и огнем и пр. Видеозаписи распространялись через интернет для получения прибыли. Зрители указанного контента перечисляли средства на электронный кошелек, откуда они поступали на банковские карточки членов группы. Для сокрытия своей преступной деятельности «видеоблогер» постоянно меняли место съемки, перемещаясь в разных городах Украины с соблюдением правил конспирации.

В результате следственно-розыскных мероприятий, проведенных на территории разных областей, работники полиции Житомирщины разоблачили членов указанной группы, а их противоправную деятельность прекратили.

Сейчас члены группы обвиняются в изготовлении, распространении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости, совершенных повторно, организованной группой, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.