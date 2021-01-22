Президент США Джо Байден убрал со своего стола в Овальном кабинете красную кнопку, с помощью которой у его предшественника Дональда Трампа был бесперебойный доступ к диетической коле.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Hill.

Так, устройство, установленное на столе Resolute, не было видно на фотографиях президента Байдена, снятых в четверг в Белом доме.

Трамп, большой поклонник диетической колы, установил кнопку на стол Resolute для бесперебойного доступа к напитку. Ее нажатие вызывало сотрудника, подававшего напиток президенту.

Согласно сообщениям, Трамп употреблял 12 банок диетической колы в день.

Бывший помощник в Белом доме Крис Симс написал в своей книге «Команда гадюк» в 2019 году, что Трамп также использовал красную кнопку как способ шутить над посетителями, делая вид, что это ядерная кнопка.

«Неожиданно он нажал на кнопку. Не зная, что делать, гости смотрели друг на друга с поднятыми бровями. Через несколько минут в комнату вошел официант, неся на серебряном подносе стакан, наполненный диетической колой, и Трамп разразился смехом», - написал Симс.

Хотя Байден, вероятно, избавился от кнопки, он, как сообщается, разделяет вкусы Трампа относительно напитков. Организатор питания, работавший с бывшим вице-президентом, в прошлом году рассказал The Washington Post, что Байден имел у себя запасы Coke Zero.