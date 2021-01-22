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Популярность вышивок и других видов рукоделия с применением бисера сегодня бьет все рекорды. Поэтому появляется много производителей, в разнообразии продукции которых можно потеряться. Но есть бренды, гарантирующие качество уже долгое время. К таким относится чешская компания, выпускающая бисер Preciosa.

Базовая информация о производителе

Бисер Preciosa с самого момента своего появления ассоциируется с высоким качеством. Это неудивительно, ведь бренд является продолжателем чешских стеклодельных традиций. Производитель предлагает продукцию, удовлетворяющую требования рукодельниц, поэтому и привлекает внимание большого количества мастериц во всем мире.

На данный момент каталог насчитывает более 400 артикулов. Есть бусины разного размера, формы, цвета, фактур. Количество оптических эффектов, которые можно получить с их помощью, огромное. Таким может похвастаться разве что японская продукция, но она значительно дороже, да и достать ее в Украине сложно.

Стоит отметить четкий контроль качества. Рукодельницы, которые используют именно Preciosa, утверждают, что с материалом удобно работать, отсутствуют проблемы с подбором цвета.

Варианты исполнения

«Прециозу» выбирают и по причине большого ассортимента, что отмечают даже опытные мастерицы, давно работающие с этим материалом. Основное разделение продукции идет по оптическим эффектам, которые с ее помощью можно получить. Бисер изготовлен из современных материалов, обеспечивающих износостойкость и долговечность. Традиционная форма – круглая, но есть и треугольные, кубические, овальные, прямоугольные изделия.

Типы поверхностей:

  • матовая;
  • перламутровая;
  • блестящая;
  • радужная;
  • прозрачная.

Есть также ювелирный бисер, который может использоваться даже в украшениях и отделке одежды.

Причины популярности Preciosa

Попробуем разобраться, в чем заключается причина востребованности чешского бисера. Основные преимущества Preciosa:

  • прочность. Несмотря на утонченность, бисер чешского производства не трескается и не раскалывается, причем даже в тех случаях, когда изделие активно эксплуатируется;
  • идеальная калибровка по форме и размеру. Если, например, не хватило определенного количества бисера, то можно без проблем подобрать по схеме нужный цвет. Размер тоже не будет отличаться, так как он стандартный;
  • эстетичность. Красивый блеск, как и равномерно матовая поверхность, выглядят очень хорошо;
  • стойкость цвета. Не выгорает, сохраняя свой первичный оттенок;
  • сопротивляемость истиранию. Бусины остаются такими же, как были изначально, даже после стирки;
  • возможность применения для многих целей (вышивка на одежде, создание картин или же других аксессуаров).

Эти характеристики свойственны бисеру всех цветов и фактур. Четкий производственный контроль качества вывел такие изделия на топовые позиции в плане предпочтений рукодельниц.
ForUm

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