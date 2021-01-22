Новым скоростным поездом Укрзализныци Интерсити + №745/746 Киев - Славское, который начал курсировать более месяца назад, уже воспользовались почти 20,5 тыс. Пассажиров, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Так, в период с 15 декабря 2020 по 17 января 2021 «Лыжный экспресс» совершил 33 рейса и перевез в обоих направлениях 20470 пассажиров.

Напомним, на новом маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem.

Поезд № 745 отправляется со станции Киев-Пассажирский в 5:59 и прибывает в Славское в 13:20.

В обратном направлении из Славского поезд № 746 отправляется в 16:20 и прибывает на станцию ​​Киев-Пассажирский в 23:57. В пути следования на горнолыжный курорт поезд останавливается на станциях Коростень, Пидзамче, Львов, Стрый и Сколе.

При перевозке пассажиров Укрзализныця обеспечивает постоянный контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.