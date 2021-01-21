Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил координатору политической подгруппы послу П.Морелю выработать и представить единый документ по урегулированию на Донбассе с лучшими предложениями политических советников.

Об этом сообщается на странице ТКГ в Facebook.

«Выработка единого документа, который примут лидеры государств нормандского формата, является главным ориентиром для дальнейшей работы ТКГ», - говорится в сообщении.

По мнению Кравчука, если в процесс консультаций подойти с этой позиции, то ТКГ получит все шансы перейти к более конструктивным шагам по выполнению решений, принятых в рамках комплекса договоренностей, начиная с 2014 года.

В ходе видеоконференции другие стороны напомнили российской стороне четкие рамки относительно порядка и практики проведения консультаций. В частности, уполномоченными представителями в ТКГ являются только те лица, которые назначены главами государств-сторон конфликта Украины и РФ (Кравчук и Б.Грызлов), другие члены официальных делегаций обеих стран и уполномоченные представители ОБСЕ. Остальные лица могут участвовать только в качестве консультантов и экспертов по отдельным вопросам, не более.