Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении социальных сетей за распространение информации, провоцирующей несовершеннолетних на участие в неразрешенных массовых протестах, сообщили в пресс-службе ведомства.

РКН вызывает представителей соцсетей для составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ, передает Интерфакс.

Интернет-площадки будут привлечены к ответственности за распространение запрещенной информации, направленной на привлечение детей к несанкционированным массовым мероприятиям, заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что «участие в подобных несанкционированных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, в том числе в условиях пандемии, несет в себе риски» для жизни и здоровья.

В РКН напомнили, что согласно нормам ст. 13.41 КоАП РФ, вступившим в силу с 10 января этого года (Федеральный закон от 30.12.2020 № 511-ФЗ), нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете грозит административным штрафом для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

«В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки», - предупредили в ведомстве.

О каких конкретно соцсетях идет речь, не уточняется, однако накануне, 20 января, РКН сообщил, что направил требования в TikTok и «ВКонтакте» прекратить распространение призывов к участию детей в протестных несанкционированных митингах.

Кроме того, РКН обратился ко всем соцсетям, СМИ и информационным ресурсам с требованием не допускать распространения «информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями».