Канцлер ФРГ Ангела Меркель продолжает считать газопровод «Северный поток-2» экономическим проектом.

Об этом она заявила на брифинге в Берлине в четверг, передает Укринформ.

«Мое принципиальное отношение к проекту «Северный поток-2» не изменилось», - сказала канцлер.

При этом политик подчеркнула, что для нее «было важно, чтобы Украина получила газовый контракт».

Ситуация с Алексеем Навальным «может играть роль», добавила она при этом, но подчеркнула, что это не повод остановить проект, что из-за российского оппозиционера, освобождения которого она требует, как и все правительство, уже введены санкции.

Берлин будет продолжать работать с новой администрацией США в вопросе газопровода, ведь в Германии и в Европе очень критично воспринимают введенные Вашингтоном экстратерриториальные санкции.

«Нужно говорить о том, какие экономические отношения с Россией в газовой сфере приемлемы и какие - нет ..., какая зависимость допустима», - сказала Меркель.

Глава немецкого правительства прогнозирует, что с администрацией Байдена будут и другие разногласия во взглядах, которые играли роль и в отношениях с предыдущей администрацией. В частности, привела Меркель в качестве примера, она «всегда была против поставок определенных видов оружия Украине». Таким образом, не стоит ждать, что в отношениях с Вашингтоном не будет разногласий, сказала Меркель.

Как сообщалось, Минфин США объявил санкции против трех российских судов и двух компаний из РФ, привлеченных к строительству отдельного участка газопровода «Северный поток - 2», а также к поддержке нелегитимного режима Мадуро в Венесуэле.

Так, санкции вводятся против судна «Фортуна», предназначенного для укладки труб на дне моря, и компании КВИ-РУС, которая владеет этим судном. Ограничения введены на основании Акта противодействия противникам Америки путем введения санкций за их участие в проектах «Северный поток-2».

Кроме того, американский Минфин ввел ограничения против российских танкеров «Максим Горький» и Sierra, а также российской компании Rustanker LLC. В официальном сообщении отмечается, что эти санкции связаны с поддержкой бизнеса нелегитимного режима в Венесуэле.

США прилагают последовательные усилия для блокирования российского проекта газопровода «Северный поток-2». В Вашингтоне, в частности, подчеркивают, что этот газопровод преследует геополитические цели Кремля и серьезно угрожает энергетической безопасности Европы.

Газопровод протяженностью 1200 км и стоимостью почти 9,5 млрд евро построен на 94%.