Европейский суд по правам человека установил нарушение свободы слова за отказ в 2011 году предоставить информацию о цене продажи государством земельного участка экс-президенту Виктору Януковичу в Межигорье по делу «Лещенко против Украины».

Об этом сообщил заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко.

«Лещенко против Украины. Европейский суд установил нарушение свободы слова из-за отказа государства (в 2011 году) предоставить информацию о цене продажи государством земельного участка Януковичу в Межигорье. Стратегическое дело, которое вел Центр демократии и верховенства права 10 лет», - сообщил он.

Как уточняет Укринформ, в материале Центра демократии и верховенства права отмечается, что подача заявления Сергеем Лещенко (сейчас - экс-депутат, член наблюдательного совета Укрзализныци. - Ред.) в ЕСПЧ направлена на обжалование решений национальных судов в делу о продаже экс-президенту Украины государственного земельного участка в Межигорье.

По информации учреждения, продавец - Вышгородская РГА - а также суды всех инстанций указали, что информация об этой сделке не может быть предоставлена ​​журналисту, хотя закон предусматривает безусловную открытость данных о распоряжении государственным имуществом.

Судебный процесс в Украине продолжался с августа 2011 года по ноябрь 2012 года.

Заявление Лещенко в ЕСПЧ основывалась на статье 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей право свободно получать и передавать информацию.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг вынес решение по ряду дел относительно событий Революции достоинства, заявив о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть по меньшей мере одного протестующего.