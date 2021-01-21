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Европарламент обеспокоен тем, что большие части Украины и Грузии до сих пор оккупированы войсками РФ.

Об этом говорится в резолюции по совместной безопасности и оборонной политике ЕС в 2020 году, принятой на пленарном заседании в среду, 20 января, сообщает DW.

За документ проголосовали 387 евродепутатов, 180 - были против, еще 119 - воздержались.

В документе говорится, что Европарламент «обеспокоен тем, что большие части Украины и Грузии оккупированы Российской Федерации в нарушение международного права». Евродепутаты обеспокоены и присутствием войск РФ в Молдове, а также тем, что «Россия продолжает дестабилизировать мир и безопасность в регионе».

В резолюции также подтверждается приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и всех других стран «Восточного партнерства».

Также евродепутаты приняли вторую резолюцию, где упоминается Украина. Этот документ посвящен имплементации общей внешней и политики безопасности ЕС в 2020 году. За него проголосовали 340 парламентариев, 100 - высказались против, еще 245 - воздержались.

В этой резолюции Европарламент выразил обеспокоенность распространением горячих зон конфликта в соседних с ЕС странах, а также «замороженными конфликтами и продолжением де-факто оккупации Российской Федерацией территорий, которые принадлежат суверенным государствам».

Также евродепутаты осудили «агрессивную политику России в отношении Украины, ее негативную роль в нескольких замороженных конфликтах и давление на некоторых из соседей ЕС, в придачу к нарушениям ею прав крымских татар, ее блокаду Азовского моря, продолжению захвата украинских газовых месторождений в Черном море и нарушению территориальной целостности Грузии и Молдовы».

Кроме того, Европарламент подтвердил приверженность политике непризнания незаконной аннексии Крыма и призвал Россию взять на себя ответственность и повлиять на боевиков, и полностью воплотить свои обязательства по Минским соглашениям.
ForUm

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