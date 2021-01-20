Служба безопасности Украины блокировала в Хмельницкой области противоправную деятельность коммерческой структуры, которая осуществляла незаконную разработку недр государственного значения, сообщает пресс-центр СБУ.

Во время инициированной СБУ проверки задокументировано, что предприятие работало без предусмотренного законом специального разрешения на пользование недрами, а также акта о предоставлении горного отвода для разработки месторождения. Дельцы осуществляли незаконную добычу полезных ископаемых на самовольно занятом земельном участке государственной формы собственности площадью 4,3 гектара.

По предварительной оценке специалистов, с месторождения противоправно вывезено более 8,5 тысячи тонн полезных ископаемых ориентировочной стоимостью 5 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины совместно со следственной группой полиции провели осмотр территории незаконной добычи, изъяли 5 единиц техники и зафиксировали факт совершения преступления.

По обращению правоохранителей соответствующим решением суда наложен арест на изъятую в ходе осмотра технику, ориентировочной стоимостью 10 млн гривен.

Сейчас продолжается досудебное следствие, в рамках которого исследуются факты использования незаконно добытых фигурантами полезных ископаемых при строительстве и ремонте дорог, а также для работы кирпичных заводов области.