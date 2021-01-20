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В Киеве на прошлой неделе зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ, сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Хочу обратить внимание, что врачи фиксируют стремительное распространение сезонных болезней. Так, по данным Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ. Из них более 7800 взрослых и почти 3 тысячи детей. Половина больных детей - школьного возраста», - сказал Кличко.

Он сообщил, что в медицинские учреждения города госпитализированы 448 пациентов, в том числе - 24 ребенка.  

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 606 больных коронавирусом, всего заболели 124 240 человек.
ForUm

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