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В некоторых регионах Австрии местные политики и их родственники могли без очереди получить прививки от COVID-19, которые сейчас предназначены только медикам и пожилым людям.

Об этом сообщает агентство АРА, передает Укринформ.

«В некоторых федеральных землях звучит критика по поводу того, что вакцинация от коронавируса проводится с нарушением порядка, установленного властями. В Форарльберге, Тироле, Каринтии, Верхней Австрии, Нижней Австрии и Вене были зафиксированы случаи, когда прививки делали не жильцам домов престарелых, медицинским работникам и людям старше 80 лет, а политикам, общественным деятелям и их родственникам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что минздрав и органы прокуратуры Австрии проверяют сообщение о том, что прививки делали лицам, на которых не распространяется первый этап вакцинации.

Добровольная и бесплатная вакцинация населения стартовала в Австрии в конце декабря. На первом этапе прививки делают лицам из группы наибольшего риска – старше 80 лет, особенно жителям домов престарелых, а также медикам.

По словам главы австрийского правительства Себастьяна Курца, все люди старше 65 лет смогут вакцинироваться от коронавируса ориентировочно до конца апреля - начала мая. Затем начнется массовая вакцинация всех желающих, онлайн-регистрация для получения прививки уже началась.

Как сообщал ForUm, ранее скандал с вакцинацией вне очереди вспыхнул в Польше.
ForUm

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