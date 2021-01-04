Первые дни вакцинации против коронавируса в Польше ознаменовались скандалом из-за того, что несколько известных людей получили вакцину не в порядке очереди.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN24.

Кампания вакцинации против COVID-19 проводится в Польше с 27 декабря. Первыми - на нулевом этапе - будут вакцинированы в первую очередь медики и медработники. Однако в последние дни люди, не входящие в эту группу, были вакцинированы.

Среди прочего, актеры Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовски, а также бывший вице-премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер признали, что получили первый укол вакцины.

Остается неясным, почему это произошло и соответствовали ли эти люди критериям вакцинации.

Варшавский медицинский университет (WUM) сообщил на этой неделе, что, независимо от вакцин, предназначенных исключительно для медицинских работников, он получил несколько сотен доз от государственного управления материальных резервов, которые должны были быть израсходованы до конца года.

Некоторыми из них, как сообщается, вакцинировали больничный персонал и свои семьи, пациентов больниц и 18 знаменитостей, которые согласились продвигать кампанию вакцинации.

Однако глава государственного управления материальных резервов Михал Кучмеровски сказал, что медицинский университет не получал никаких дополнительных вакцин и «уж точно не для знаменитостей». Он добавил, что вакцинация предназначена исключительно для медработников.

«Информация в СМИ об известных людях, в том числе о людях из мира культуры и политики, которые были вакцинированы вне очереди, - это настоящий скандал», - сказал премьер-министр Матеуш Моравецки.

Министр здравоохранения Адам Недзельски объявил, что в понедельник WUM будет проверен на предмет распределения вакцин, и университет также заявляет, что хочет расследовать этот вопрос.

Актриса Мария Северин записала специальное видеообращение, в котором извинилась за получение вакцины и пояснила ситуацию.

«Я считаю, что кампания вакцинации MUW, которая заключается в вакцинации известных пожилых людей, - замечательная кампания. В ситуации, когда так мало людей в Польше хотят пройти вакцинацию и так мало людей верят в вакцину, я думаю, что нужно сделать все, чтобы убедить поляков сделать прививки. Поэтому с большой радостью поехала с отцом, везла его в больницу WUM на вакцинацию. Я везла его, потому что у него была тяжелая операция, он не может ходить, он на костылях. Я поехала туда не с намерением сделать прививку и не поехала туда как посол. Там я совершила ошибку, потому что мне предложили вакцинацию, и я согласилась на нее», - сказала она.