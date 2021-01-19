Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, Россия) присутствовали два новых члена террористических организаций «ЛНР/ДНР», а координатор от ОБСЕ Пьер Морель не стал этому препятствовать, заявил представитель Донецка в политической подгруппе Сергей Гармаш.

«ОБСЕ превзошла себя в стремлении угодить РФ. Это уже не субъективизация ОРДЛО, это уже субъективизация и закрепление в дипломатическом процессе «ДНР»-«ЛНР», - написал он в Facebook.

Утро началось с того, что представитель ОРЛО в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник выдал на своем телеграмм-канале сообщение:

«Сегодня впервые в заседании политической группы Контактной группы по Донбассу примут участие общественные советники от «ЛНР» и «ДНР». Теперь от «ЛНР» и «ДНР» в Минском переговорном процессе, кроме официальных представителей будут принимать участие и представители республиканской общественности… Республики воспользовались своим правом расширить состав делегаций…»

«Представитель российской делегации заявил, что Москва всегда уведомляет нотой МИДа об изменениях в составе своей делегации. А к другим «делегациям» МИД России отношения не имеет. Естественно, МИД Украины тоже не делал ноты об участии в Минском процессе «общественных советников от ЛНР-ДНР». Тогда какие «МИДы» и куда направили свои «ноты»? Этот вопрос остался без ответа», — подчеркнул он.

По словам Гармана, координатор от ОБСЕ Пьер Морель не смог объяснить украинской делегации, кто эти «советники», сказав, что на переговорах не принято обсуждать статус участников: «Таким образом, профанация Минских переговоров по Донбассу доведена ОБСЕ до полного апофеоза… Странные переговоры, если они ведутся непонятно с кем».

Тогда Андрей Костин (представитель Украины в политической подгруппе) спросил посла Мореля, кто принял решение о включении этих людей в закрытый дипломатический процесс. Посол не смог ответить и на этот вопрос.

«Правда, сегодня они не сказали ни слова, но важно то, что ОБСЕ проглотила их появление, не поинтересовавшись ни статусом, ни дипломатической процедурой их допуска. И даже не взяв на себя ответственность за их техническое появление в процессе! Хотя процесс технически организовывает исключительно ОБСЕ!» - подчеркнул Гармаш.

«Мы не сорвали процесс, учитывая, что эта провокация, скорее всего, была приурочена к визиту в Киев нового председательствующего в ОБСЕ – министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Но послезавтра нас, судя по всему, ждет бурное заседание ТКГ», - резюмировал он.