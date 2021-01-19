В Украине сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС, сообщает пресс-служба Укрэнерго.

По данным компании, начиная с конца прошлой недели, как и прогнозировалось, произошло резкое снижение среднесуточной температуры с -3,2° С (14 января) до 13,3° С (17 января). Как следствие, потребление электроэнергии в выходные выросло на 16% и значительно увеличилась нагрузка в энергосистеме, особенно в пиковые часы суток (18:00-19:00) - с 21,2 ГВт (14 января) до 22,6 ГВт (17 января ).

«Поэтому для прохождения этого сложного периода с целью сбалансирования энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки была увеличена генерация ГЭС и ГАЭС. В частности, среднесуточное производство ГЭС по сравнению с прошлой неделей возросло на 30%, а также повышены нагрузки ТЭС - их среднесуточное производство увеличилось на 6%. В течение недели все блоки ТЭС в энергосистеме работали на угле», –говорится в сообщении.

Кроме этого, в Укрэнерго подчеркнули, что начиная с 00:25 15 января, к сети был подключен энергоблок №5 Запорожской АЭС (мощность 1000 МВт), а также продолжена работа энергоблока №1 ЗАЭС до конца суток 22 января (должен был быть отключен от сети 15 января). Таким образом, Запорожская АЭС в последние дни недели, когда началось резкое похолодание, работала шестью блоками на общей мощности 5600 МВт (установленная мощность ЗАЭС - 6000 МВт). Это стало возможным благодаря включению под нагрузку ВЛ 750 кВ «Запорожская АЭС - Каховская», строительство которой НЭК «Укрэнерго» завершило в ноябре 2020», – отметили в компании.

«Однако, сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС. В частности, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс. тонн, из них газового угля - в 7,5 раза до 283,6 тыс. тонн, антрацитового - на 44,4% до 203,9 тыс тонн. Поэтому, начиная с понедельника, 18 января, включены в работу дополнительно шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1200 МВт», – сказано в сообщении.