СБУ викрила схему на 10 мільйонів в енергетиці

СБУ викрила схему привласнення коштів ПАТ «Центренерго», виділених державою на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей.

Йдеться про розкрадання понад 10 мільйонів гривень на закупівлі матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС, повідомляє СБУ.

До організації оборудки причетні начальник одного з департаментів ПАТ «Центренерго» та двоє його спільників – власники афілійованих приватних компаній-постачальників.



Для реалізації схеми посадовець уклав договір з підрядниками на постачання труб для робіт на енергооб’єктах.



Але замість передбаченої тендерними процедурами нової продукції 2024–2025 років виробництва, фігуранти закупили старі неякісні труби, які зберігалися на відкритому складі.



Щоб приховати справжній рік виготовлення і походження товару, ділки нанесли на нього фальшиве маркування та «представили» як новий. А «зекономлені» гроші розподілили між собою.



Крім багатомільйонних збитків, використання застарілих матеріалів могло поставити під загрозу стабільну роботу ключових теплових електростанцій України, особливо під час підготовки до нового опалювального сезону.



Ініційовані Службою безпеки комплексні експертизи підтвердили, що якість поставлених труб не відповідає вимогам державного стандарту, внаслідок чого оборудка завдала ПАТ «Центренерго» збитків у розмірі 10,4 млн грн.



Під час обшуків за місцями роботи і проживання, а також в авто фігурантів виявлено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документацію із доказами злочинної схеми.



Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);

- ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також використання підроблених документів, печаток, штампів);

- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).



Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.