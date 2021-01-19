В «Студии «Квартал 95» ответили на запрос Радио Свобода о том, действительно ли купил франшизу на съемки юмористической программы« Лига смеха », которую к победе на президентских выборах 2019 вел Владимир Зеленский, и до сих пор владеет правами на соответствующую торговую марку. В Пресс-служба

В «Студии« Квартал 95» не подтвердили и не опровергли продажу франшизы на съемки юмористической программы «Лига смеха» российскому каналу «СТС», сославшись на сотрудничество со шведским дистрибьютором Eccho Rights.

«Eccho Rights имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты «Квартала», которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке. Eccho Rights – эксклюзивный представитель дистрибуции контента Студии «Квартал 95» за пределами Украины. К тому же, Eccho Rights имеет собственную стратегию продаж, на которую правообладатель не влияет», - говорится в ответе на запрос Радио Свобода.

С целью дистрибуции формата Eccho Rights имеет право ознакомления третьих лиц с процессом производства контента, в том числе со съемочным процессом, без получения дополнительного согласия у «Студии «Квартал 95», сообщили в пресс-службе.

«Условия продажи формата являются коммерческой тайной и не могут разглашаться», - добавляют в пресс-службе.

Радио Свобода направляет запрос в Eccho Rights, чтобы выяснить детали сделки.

Покупку франшизы на украинское шоу «Студии «Квартал 95» уже подтвердил участник креативной команды российской «Лиги смеха» редактор «Международного союза КВН» Евгений Донских.

«CTC Медиа» давно приобрело права на несколько продуктов, среди которых была и «Лига смеха». Уже работаем. Мы в этом около года», - сказал Донских.

Телеканал «CTC» еще в 2019 году подал заявку на регистрацию товарного знака с соответствующим названием.

По оценкам медиексперта Андрея Соломахи, стоимость продажи формата ТВ-шоу федеральному российскому телеканалу может стартовать от 500 тысяч долларов, в зависимости от достигнутых договоренностей, сообщает «Следствие-Инфо».

Кастинг-фестиваль российской «Лиги смеха» запланирован на 25-27 января. Команды, которые пройдут отбор, в конце февраля выступят на телефестивале юмора, где 20 или 24 коллективов тренеры отберут 12 команд для участия в сезоне. Таким образом, формат повторяет украинскую версию «Лиги смеха». Съемки пройдут в Москве с последующей трансляцией на российском канале «СТС». Этот канал с мая 2020 приобщен к санкционному списку СНБО Украины. В конце 2020 президент Украины Владимир Зеленский получил только от ООО «Квартал 95» роялти на общую сумму 4,354 832 гривни, зафиксировано в его декларации.