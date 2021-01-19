В КНР за прошедшие сутки выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны: число зараженных стремительно растет в провинции Цзилинь, сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Среди случаев локального заражения 43 было выявлено в провинции Цзилинь, 35 - в провинции Хэбэй, 27 - в провинции Хэйлунцзян и 1 - в г. Пекин.

В понедельник новых пациентов с подозрением на заражение коронавирусом и летальных случаев от заболевания зарегистрировано не было.

К концу понедельника общее число завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19 в континентальной части Китая возросло до 4 530, из числа которых 4 256 пациентов выписались из больниц после выздоровления, а 274 все еще находились на лечении в медучреждениях страны. Летальных случаев среди пациентов данной категории зарегистрировано не было.

По состоянию на конец того же дня, в континентальной части страны в общей сложности было зарегистрировано 88 454 подтвержденных случая COVID-19, из числа которых 1 387 пациентов все еще находились на лечении в медучреждениях страны, в том числе 61 в тяжелом состоянии.

В общей сложности 82 432 человека покинули больницы после выздоровления, а 4 635 человек скончались от этой болезни.

На конец понедельника в континентальной части Китая оставались 2 пациента с подозрением на заражение коронавирусом, в то время как 35 325 человек, имевших тесные контакты с заболевшими, все еще находились под медицинским наблюдением.

В тот же день также был зарегистрирован 91 новый бессимптомный носитель коронавируса, 11 из которых прибыли из-за границы. 60 бессимптомных носителей коронавируса были переведены в категорию подтвержденных случаев.

В общей сложности под медицинским наблюдением оставались 811 бессимптомников, в том числе 259 прибывших из-за рубежа, сообщили в ведомстве.