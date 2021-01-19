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Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает правительственным ведомствам покупать беспилотники из ряда стран-противников, в числе которых Россия.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что дроны имеют возможность собирать и хранить данные с секретной информацией правительственных ведомств США. При использовании беспилотных летательных аппаратов, которые были изготовлены странами-противниками, эти данные могут попасть в их руки.

Именно поэтому президент США Дональд Трамп решил запретить американским правительственным ведомствам закупать беспилотники из России, Китая, Ирана и КНДР.

Также запрещается покупать дроны от указанных стран через третьи стороны.

«Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы предотвращать использование долларов плательщиков налогов для закупки беспилотников, которые несут неприемлемые риски, содержат программное обеспечение или критические электронные компоненты, произведенные странами-противниками, а также поощрять использование отечественного производства беспилотников», - говорится в указе.
ForUm

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