Президент США Дональд Трамп решил смягчить ограничения на въезд с 26 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает УНИАН.

Планируется, что введенные ранее из-за COVID-19 ограничения на въезд снимут для неграждан Соединенных Штатов, которые недавно посещали большую часть стран Европы или Бразилию.

Соответствующий Указ начнет действовать в тот же день, когда Соединенные Штаты начнут требовать от прилетающих отрицательный тест на COVID-19 - 26 января.

Ряд СМИ сообщает, что Трамп объяснил, что страны, с которых он снимает ограничения, сотрудничали с США в реализации мер контроля по коронавирусу.

Ограничения на въезд в США из большинства стран Европы были введены в середине марта прошлого года из-за распространения коронавируса, Бразилия была добавлена в этот список в мае.