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Кабинет Министров утвердил решение, согласно которому устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Офис генерального прокурора открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за Сергея Шкарлета.

В подмосковных Химках суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток.

Украина профинансирует строительство моста через реку Днестр, который станет частью новой автомагистрали, соединяющей Киев и Кишинев, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение лишить Беларусь права проведения чемпионата мира в 2021 году.

По состоянию на утро понедельника найдены тела трех погибших моряков с затонувшего судна Arvin.

Саммит «Крымской платформы», в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква 

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует в середине февраля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что вакцинация от COVID-19 в Украине на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.

Кабмин на внеочередном заседании 18 января уволил Василия Кузевича с должности председателя Госагентства лесных ресурсов и возложил исполнение обязанностей главы ведомства на Юрия Болоховца.
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