Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение лишить Беларусь права проведения чемпионата мира в 2021 году.
Об этом сообщается на официальном сайте IIHF, передает УНИАН
«В связи с вопросами безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF утвердил, что решение о переносе ЧМ-2021 из Минска является неизбежным», - говорится в заявлении.
Под «вопросами безопасности» имеются ввиду «рост политических беспорядков», а также ситуация с коронавирусом.
Президент IIHF Рене Фазель заявил, что проведение ЧМ в Минске сейчас, когда в стране есть более серьезные проблемы, «было бы неуместным», а безопасность команд, зрителей и официальных лиц должна быть в приоритете.
Отметим, что еще одним организатором ЧМ-2021 является Латвия. IIHF рассмотрит возможность проведения турнира в одной стране.
ЧМ-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня.
Напомним, Международная шахматная федерация (ФИДЕ) лишила Беларусь права на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2022-м году
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