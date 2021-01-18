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По состоянию на утро понедельника найдены тела трех погибших моряков с затонувшего судна Arvin, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

«По сообщению турецких властей, по состоянию на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены (5 граждан Украины и 1 гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (продолжается процедура их идентификации)», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кабмина.

Спасенные были госпитализированы в местную больницу города Бартын.

Поисково-спасательная операция в отношении других членов экипажа продолжается.

В Бартын прибыл посол Украины в Турции и консульские работники для предоставления пострадавшим гражданам Украины необходимой консульской помощи и координации взаимодействия с турецкими компетентными органами на месте. Дело находится на особом контроле МИД и посольства Украины в Турции.

Как сообщалось, 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и утонул сухогруз Arvin. Сначала отмечалось, что он был российским, позже стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании. Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.

В больнице находятся 5 украинцев и 1 россиянин, один моряк погиб. Пятерых еще ищут. ВМС Турции направило фрегат для поиска и спасения моряков сухогруза Arvin. Посольство Украины в Турции уточнило имена спасенных членов экипажа: это Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

По предварительной информации, указанная морская авария произошла из-за плохих погодных условий (сильный шторм).
ForUm

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