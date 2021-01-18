Офис генерального прокурора открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за Сергея Шкарлета, сообщила нардеп от «Голоса» Инна Совсун.

«В материалах указано, что карта Григория Суркиса от ОПЗЖ проголосовала «за», хотя самого Суркиса в зале не было. Это уголовное преступление, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины», - подчеркнула нардеп.

Расследование поручили провести Государственному бюро расследований.

«Это решение - это еще не восстановление справедливости, но уже первый шаг к этому. Голосов за назначение министра образования и науки в Верховной Раде не было, теперь это должны доказать правоохранительные органы», - резюмировала Совсун.

Напомним, 17 декабря Верховная Рады назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление о его назначении.

Инна Совсун заявила, что за это назначение «проголосовали» некоторые нардепы ОПЗЖ, которых не было в сессионном зале парламента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагал депутатам, которых возмущает назначение Шкарлета, обращаться в суд с доказательствами обвинений в плагиате и о неличном голосовании нардепов.